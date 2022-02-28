"هذه ليست حربنا".. اختراق مواقع إعلامية روسية وعرض رسائل مناهضة لبوتين

كتبت- هدى الشيمي:

تعرضت عدد من المواقع الإعلامية الروسية للاختراق، وعرض ثلاثة منها على الأقل رسائل مناهضة للحرب، حسبما نقلت مراسلة شبكة سي إن إن في موسكو.

وقالت رسالة مكتوبة بالروسية على موقع فوربس روسيا، فونتانكا، تاكي ديلا:"أيها المواطنون الأعزاء، ندعوكم لإيقاف هذا الجنون، لا ترسلوا أبنائهم وأزواجكم إلى موت محقق، بوتين يجعلنا نكذب ويعرضنا للخطر".

وأضافت:"لقد عُزلنا عن العالم كله، ولم يعد بإمكاننا تصدير النفط والغاز، وبعد فترة قصيرة سنعيش مثل كوريا الشمالية، ما حاجتنا إلى ما يحدث؟ لوضع بوتين في الكتب المدرسية؟ هذه ليست حربنا، لنوقفه".

وقعت مجموعة القرصنة " Anonymous" الرسالة، ومجموعة أخرى تقول إنهم "صحفيون مهتمون".

قال المخترقون إن الرسالة ستحذف، وربما يسجن بعضهم، ولكنهم "لا يستطيعون تحمل ما يحدث بعد الآن".

في الوقت نفسه، تعرضت مواقع وكالات الأنباء الحكومية للاختراق مثل تاس، كوميرسانت، ازفيستيا، وهي معطلة الآن .

وذكرت وكالة رويترز أن موقع تاس على الإنترنت كان يعرض الرسالة المناهضة للحرب نفسها، وأفاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أنهم شاهدوا نفس الرسالة على موقعي كوميرسانت وإيزفيستيا.

تستمر الحرب الروسية في أوكرانيا لليوم الخامس، وبدأت المفاوضات بين وفدين من كييف وموسكو على الحدود البيلاروسية تهدف إلى إنهاء الأزمة.

وقد صرح مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن غاية بلاده من هذه المحادثات هي الوقف الفوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، وإن كان زيلينسكي قال في خطابه أمس إنه غير متفائل تجاه هذه المحادثات.

وحسب رئيس الوفد المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي، فإن موسكو تسعى إلى التوصل إلى اتفاق يصب في مصلحة الطرفين.

وقد حث الرئيس الأوكراني قبل بدء الاجتماع، القوات الروسية على إلقاء أسلحتها، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى ضم أوكرانيا إلى عضويته على الفور.