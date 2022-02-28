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زيلينسكي يصر على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي: "نحن نستحق ذلك"

01:03 م الإثنين 28 فبراير 2022
زيلينسكي يصر على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي: "نحن نستحق ذلك"

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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كييف - (د ب أ):

في ضوء الحرب الهجومية الروسية، أصر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكي اليوم الاثنين: "نتوجه إلى الاتحاد الأوروبي من أجل قبول أوكرانيا على الفور بموجب إجراء خاص جديد... أنا متأكد من أن هذا عادل. أنا مقتنع بأننا نستحق ذلك".

وذكر زيلينسكي أن 16 طفلا قتلوا جراء القصف وجرح 45 آخرون خلال الأيام الماضي.
ولا يمكن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

وقال زيلينسكي مخاطبا الجنود الروس: "انقذوا حياتكم! ارحلوا!"

وكانت كييف قد طالبت من قبل بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الأيام الماضية. ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين أيضا أمس الأحد لانضمام أوكرانيا للاتحاد.

أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي غزو أوكرانيا الاتحاد الأوروبي

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