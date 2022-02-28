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لابيد: إسرائيل ستنضم إلى شجب روسيا في مجلس الأمن الدولي.. وأوكرانيا تشكرها

12:21 ص الإثنين 28 فبراير 2022
لابيد: إسرائيل ستنضم إلى شجب روسيا في مجلس الأمن الدولي.. وأوكرانيا تشكرها

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد

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رام الله-(أ ش أ):

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، مساء يوم الأحد، إن إسرائيل ستؤيد قرارا بشجب روسيا في الأمم المتحدة، من المتوقع أن يتم التصويت عليه في الجمعية العامة خلال الأيام القادمة.

ونقل موقع "والا" الإخباري عن لابيد قوله خلال جلسة لمجلس الوزراء إن إسرائيل تتخذ موقفا ولكن لها أيضا بالتوازي مصالح أمنية أخرى يفهمها العالم والأمريكيون.

وبدوره، أوضح رئيس الوزراء نفتالي بينيت أن إسرائيل هي جزء من العالم الحر، إلا أنه لها مصالح خاصة تتعلق بروسيا، وأن دول العالم تدرك ذلك.

من جانبها، أعربت سفارة أوكرانيا لدى إسرائيل عن تقديرها للجهود التي بذلها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للوساطة مع موسكو، وشكرت السفارة في بيان رسمي لها على مبادرة بينيت هذه.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعربت، في وقت سابق اليوم، عن أملها في أن تتخذ إسرائيل موقفا صائبا ودبلوماسيا إزاء الحرب في أوكرانيا، مؤكدة أنها تتفهم حساسية الموقف الإسرائيلي ورغبته في حماية مواطني الدولة والجالية اليهودية في أوكرانيا.

هذا المحتوى من

Asha
وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل شجب روسيا

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