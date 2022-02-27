الاتحاد الأوروبي يتوقع نزوح أكثر من 7 ملايين شخص بسبب الحرب في أوكرانيا

وكالات

توقع الاتحاد الأوروبي الأحد أن تتسبب الحرب في أوكرانيا في نزوح أكثر من 7 ملايين شخص، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

واقترح الاتحاد الأوروبي، تقديم نحو 450 مليون يورو للإمدادات العسكرية لأوكرانيا و50 مليون يورو مساعدات أخرى.

وأعلن الاتحاد الأوروبي إغلاق مجاله الجوي أمام الرحلات والطائرات الروسية، كما أعلن عن اعتزامه فرض عقوبات على بيلاروسيا لدعمها موسكو في حربها ضد أوكرانيا.