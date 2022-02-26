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زيلينسكي يتهم روسيا بارتكاب "إبادة جماعية" في حربها على أوكرانيا

11:04 م السبت 26 فبراير 2022
زيلينسكي يتهم روسيا بارتكاب "إبادة جماعية" في حربها على أوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي

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كييف - (د ب أ)

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي روسيا بارتكاب "إبادة جماعية" في حربها على بلاده.

وقال زيلينكسي في تغريدة على موقع "تويتر" مساء اليوم السبت، إنه يتعين على مجلس الأمن تصنيف تصرفات روسيا على أنها "إبادة جماعية".

وذكر الرئيس الأوكراني أنه يتعين بالإضافة إلى ذلك حرمان روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن الدولي .وكان زيلينسكى قد تحدث هاتفيا فى وقت سابق مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش .

ويتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة الأوكرانية بارتكاب إبادة جماعية ضد المواطنين الروس في شرق أوكرانيا، دون تقديم أدلة على ذلك.

فولوديمير زيلينسكي روسيا أوكرانيا إبادة جماعية

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