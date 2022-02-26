مسئول أمريكي: أرسلنا مساعدات أمنية إلى أوكرانيا خلال اليومين الأخيرين

واشنطن - (أ ش أ):

أكد مسئول عسكري أمريكي بارز، اليوم السبت، أن مساعدات أمنية أمريكية وصلت أوكرانيا خلال اليومين الأخيرين، موضحا أن الإدارة الأمريكية واصلت إرسال المساعدات حتى بعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال المسئول، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، في تصريحات للصحفيين: "واصلنا تدفق المساعدات إلى الأوكرانيين، حتى بعد أن أصبح المجال الجوي (الأوكراني) متنازعا عليه.. وسنواصل البحث عن طرق بديلة لفعل ذلك"، حسب ما نقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، والتي أشارت إلى أن المسئول لم يفصح عن كيفية وصول المساعدات المستهدف إرسالها للأوكرانيين.

وتأتي تصريحات المسئول الأمريكي بعد ساعات من موافقة الولايات المتحدة على إرسال مساعدات أمنية إضافية بقيمة 350 مليون دولار إلى أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم، إن الحزمة الجديدة ستتضمن "مساعدات أمنية فتّاكة" من شأنها أن تساعد الأوكرانيين في مواجهة الأهداف المصفحة والمحمولة جوا والتهديدات الأخرى.

وبينما لم يحدد المسئول العسكري أنواع المعدات التي ترسلها الولايات المتحدة باستثناء صواريخ "جافلين" الموجهة المضادة للدروع، أشارت "سي.إن.إن" إلى كون واشنطن قد قدمت لأوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة صواريخ "ستينجر" المضادة للطائرات.