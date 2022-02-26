أوكرانيا تحت القصف الروسي.. ماذا يحدث في اليوم الثالث؟ (تغطية خاصة)



(مصراوي):

قضى الأوكرانيون ليلة صعبة وسط تحذيرات من احتمالية استيلاء القوات الروسية على العاصمة كييف، دارت معارك ضارية، وتواصل موسكو تنفيذ هجومها على الأراضي الأوكرانية، لليوم الثالث على التوالي.

وكشف وزير الصحة فيكتور لياشكو عن مقتل 198 أوكرانيا منذ بدء العدوان الروسي. وأوضح أن من بين القتلى 3 أطفال. وأضاف أن عدد المصابين خلال أول يومين بلغ 1115 شخصا من بينهم 33 طفلا.

وتعهد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأن قواته ستواصل القتال لردع القوات الروسية التي تتقدم بسرعة نحو العاصمة كييف.

وحسب شهود عيان، فإن المتواجدين في العاصمة كييف سمعوا دوي متكرر لنيران المدفعية في العاصمة الأوكرانية في الساعات الأولى من صباح السبت.

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