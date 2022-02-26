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تويتر يوقف الإعلانات في روسيا وأوكرانيا

04:33 ص السبت 26 فبراير 2022
تويتر يوقف الإعلانات في روسيا وأوكرانيا

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سان فرانسيسكو- (د ب أ):

أوقف موقع تويتر للتواصل الاجتماعي الإعلانات في روسيا وأوكرانيا في ظل الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية.

وقال موقع التواصل الاجتماعي إنه يريد "ضمان رفع مستوى معلومات السلامة العامة المهمة وألا تصرف الإعلانات الانتباه عنها".

وذكرت روسيا في وقت سابق أنها فرضت قيودا جزئية على فيسبوك ردا على فرضه حظرا على بعض وسائل الإعلام الحكومية الروسية.

ووجهت هيئة روسكومنادزور المنظمة للاتصالات الروسية اتهاما لشركة ميتا المالكة لموقع فيسبوك بانتهاك "حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكذلك حقوق وحريات المواطنين الروس" من خلال حجب صفحات من بينها صفحة وكالة الأنباء الحكومية ريا نوفوستي.

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