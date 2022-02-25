الغزو الروسي: 100 ألف لاجئ حتى الآن من أوكرانيا ويتوقع أن يصل إلى 5 ملايين

موسكو- (بي بي سي):

حذرت الأمم المتحدة من أن المدنيين الأوكرانيين الذين تركوا منازلهم هربا من القتال يواجهون نقصا في الوقود والنقود والإمدادات الطبية.

فقد فر الآلاف حتى الآن، وتقدر وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن حوالي 100 ألف شخص قد نزحوا بالفعل، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى خمسة ملايين.

وقال وزير الخارجية المجري إن طوابير من السيارات - يصل طولها إلى خمسة كيلومترات على الجانب الأوكراني من حدود المجر.

وقالت بولندا إن 29 ألف شخص عبروا الحدود إلى بلادها من أوكرانيا وقد يتدفق المزيد من اللاجئين في الساعات المقبلة.