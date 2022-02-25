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تركيا ترد على طلب أوكراني بإغلاق مضيقين أمام روسيا

01:09 م الجمعة 25 فبراير 2022
تركيا ترد على طلب أوكراني بإغلاق مضيقين أمام روسيا

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إسطنبول - (د ب أ):

رفضت روسيا مطلب أوكرانيا بإغلاق مضيقين بحريين يؤديان إلى البحر الأسود أمام روسيا.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في تصريحات لصحيفة "حريت" التركية إنه وفقا للقانون الدولي يتعين على تركيا ضمان مرور روسيا عبر مضيقي البوسفور والدردنيل إلى البحر الأسود بشروط معينة، مضيفا في المقابل أن تركيا لا تزال منشغلة بتحليل الوضع.

كما أثبط الوزير الآمال في فرض عقوبات على روسيا التي تتربط معها تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعلاقات وثيقة.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا لها السيادة على المضيقين. وكان السفير الأوكراني في أنقرة قد طلب من تركيا إغلاق المضيقين بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود أمام السفن الروسية.

وقال جاويش أوغلو إنه سيظل مسموحا للسفن الروسية بالعودة إلى موانئها في حالة الحرب.

تجدر الإشارة إلى أن هذا ما تنص عليه معاهدة "مونترو"، التي تنظم العبور في الممرات والمضائق البحرية، لكنها تتضمن أيضا فقرة تسمح لتركيا بإغلاق المضائق، على سبيل المثال، إذا شعرت بالتهديد.

كما دعا السفير الأوكراني أنقرة لفرض عقوبات على روسيا. وقال جاويش أوغلو "قلنا دائما أن العقوبات من حيث المبدأ لا تحل أي مشاكل"، دون أن يتطرق إلى طلب السفير بشكل مباشر.

ومن المرجح أن الهدف من الطلب بإغلاق المضيقين هو محاولة منع روسيا من جلب المزيد من السفن الحربية إلى البحر الأسود. لكن في الأسابيع الماضية، جلبت موسكو بالفعل العديد من السفن الحربية عبر المضيقين إلى البحر الأسود على خلفية مناورة عسكرية في منتصف فبراير الجاري.

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