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روسيا تعلن إسقاط طائرات وتدمير مطارات وشل منظومات دفاع أوكرانية

04:25 م الخميس 24 فبراير 2022
روسيا تعلن إسقاط طائرات وتدمير مطارات وشل منظومات دفاع أوكرانية

روسيا تعلن إسقاط طائرات وتدمير مطارات

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موسكو - (أ ش أ):

أعلنت روسيا عن نتائج عمليتها العسكرية المستمرة منذ صباح اليوم الخميس، ضد أوكرانيا، وتضمنت إسقاط طائرات مروحية ومسيرة وتدمير مطارات ومواقع عسكرية، وكذلك شل منظومات دفاع أوكرانية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، عن إسقاط مروحية عسكرية وأربع طائرات هجومية مسيرة من طراز "بيرقدار تي بي2" خلال العملية العسكرية، مشيرا إلى تدمير 74 موقعا من مواقع البنية العسكرية الأوكرانية.

وأضاف: "لقد تعرضت مقاتلة من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الروسية لحادث أثناء العملية نتيجة خطأ في التشغيل"، مشيرا إلى نجاة قائدها عبر الهبوط بالمظلة ويتواجد الآن في وحدته.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أن من بين الـ 74 هدفا أرضيًا التي تمكنت القوات الروسية من تعطيله 11 مطارًا جويًا وقاعدة بحرية، و3 مواقع قيادة، و18 منظومة صواريخ من طراز "S-300" ونظام دفاع جوي من طراز M1".

وفي السياق ذاته أعلنت خدمات الطوارئ في أوكرانيا اليوم الخميس مقتل خمسة أشخاص جراء تعرض طائرة عسكرية أوكرانية للإسقاط.

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Asha
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