أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

الرئيس الأوكراني يكشف عن وعود بايدن له

08:35 ص الخميس 24 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني يكشف عن وعود بايدن له

رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:

قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، إنه أجرى محادثات مع نظيره الأمريكي جو بايدن اليوم، وذكر أن الولايات المتحدة باشرت بتحضير مساعدات دولية لبلاده، حسبما نقلت روسيا اليوم.

وأضاف زيلينسكي، في كلمة وجهها إلى سكان أوكرانيا: "قبل دقيقة، أجريت محادثة مع الرئيس بايدن، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل في حشد الدعم الدولي".

في وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه أوعز بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في دونباس.

وأضاف بوتين في كلمة متلفزة وجهها إلى المواطنين، أن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، بعد أن توجهت جمهوريات دونباس الشعبية إلى روسيا بطلب المساعدة".

فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا روسيا بوتين عملية عسكرية الولايات المتحدة بايدن

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1892

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

2140

متعافون اليوم

475341

إجمالي الإصابات

23889

إجمالي الوفيات

406107

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل |طبول الحرب بدأت بين روسيا وأوكرانيا.. ماذا حدث؟ (تغطية خاصة)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا