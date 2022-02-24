وزير الداخلية الأوكراني: الغزو الروسي بدأ بضربات صاروخية على كييف

وكالات

قال مستشار وزير الداخلية الأوكراني أنطون جيراتشينكو، صباح الخميس، إن "الغزو الروسي بدأ بضربات صاروخية على العاصمة الأوكرانية كييف، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأضاف جيراشينكو في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" أن مراكز التحكم مثل المطارات والمقرات العسكرية تتعرض للقصف في كييف وخاركيف، وأن هناك قذائف مدفعية على طول الحدود.

هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح الخميس إطلاق روسيا "عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا بهدف حماية سكان دونباس"، ودعا العسكريين الأوكرانيين إلى رمي السلاح.

وقال إن روسيا لن تسمح للناتو بالتموضع عسكريا عند حدودها، وأن حلف الشمال الأطلسي تجاوز الخطوط الحمراء.

وأشار إلى أن روسيا لا تعتزم احتلال أوكرانيا بل تدافع عن نفسها من خطر تحديات خارجية.