أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

وزير الداخلية الأوكراني: الغزو الروسي بدأ بضربات صاروخية على كييف

07:03 ص الخميس 24 فبراير 2022
وزير الداخلية الأوكراني: الغزو الروسي بدأ بضربات صاروخية على كييف

الغزو الروسي لأوكرانيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

قال مستشار وزير الداخلية الأوكراني أنطون جيراتشينكو، صباح الخميس، إن "الغزو الروسي بدأ بضربات صاروخية على العاصمة الأوكرانية كييف، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأضاف جيراشينكو في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" أن مراكز التحكم مثل المطارات والمقرات العسكرية تتعرض للقصف في كييف وخاركيف، وأن هناك قذائف مدفعية على طول الحدود.

هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح الخميس إطلاق روسيا "عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا بهدف حماية سكان دونباس"، ودعا العسكريين الأوكرانيين إلى رمي السلاح.

وقال إن روسيا لن تسمح للناتو بالتموضع عسكريا عند حدودها، وأن حلف الشمال الأطلسي تجاوز الخطوط الحمراء.

وأشار إلى أن روسيا لا تعتزم احتلال أوكرانيا بل تدافع عن نفسها من خطر تحديات خارجية.

أنطون جيراتشينكو أوكرانيا روسيا عملية عسكرية بوتين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1892

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

2140

متعافون اليوم

475341

إجمالي الإصابات

23889

إجمالي الوفيات

406107

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل |طبول الحرب بدأت بين روسيا وأوكرانيا.. ماذا حدث؟ (تغطية خاصة)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا