اتخذت مواقع متقدمة.. مسؤول أمريكي: القوات الروسية جاهزة لاجتياح أوكرانيا

وكالات

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" إن 80% من القوات الروسية على حدود أوكرانيا في مواقع متقدمة وجاهزة للهجوم، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأوضح المسؤول في البنتاجون، أن القوات التي سيستخدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشن هجوم على أوكرانيا باتت جاهزة 100%.

وذكر أن واشنطن تعتقد أن بوتين بات جاهزًا بشكل كامل لشن هجوم شامل على أوكرانيا وهو الخيار الأرجح.

وأشار إلى أنه ما زالت لدى وزارتي الدفاع الأمريكية ونظيرتها الروسية قنوات تواصل عسكري عبر وزير الدفاع ورئيس الأركان، مضيفًا أنه لا يستبعد رفع مستوى قنوات التواصل مع روسيا.