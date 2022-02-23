أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

اتخذت مواقع متقدمة.. مسؤول أمريكي: القوات الروسية جاهزة لاجتياح أوكرانيا

09:29 م الأربعاء 23 فبراير 2022
اتخذت مواقع متقدمة.. مسؤول أمريكي: القوات الروسية جاهزة لاجتياح أوكرانيا

وزارة الدفاع الأمريكية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" إن 80% من القوات الروسية على حدود أوكرانيا في مواقع متقدمة وجاهزة للهجوم، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأوضح المسؤول في البنتاجون، أن القوات التي سيستخدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشن هجوم على أوكرانيا باتت جاهزة 100%.

وذكر أن واشنطن تعتقد أن بوتين بات جاهزًا بشكل كامل لشن هجوم شامل على أوكرانيا وهو الخيار الأرجح.

وأشار إلى أنه ما زالت لدى وزارتي الدفاع الأمريكية ونظيرتها الروسية قنوات تواصل عسكري عبر وزير الدفاع ورئيس الأركان، مضيفًا أنه لا يستبعد رفع مستوى قنوات التواصل مع روسيا.

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون القوات الروسية فلاديمير بوتين أوكرانيا هجوم على أوكرانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1989

إصابات اليوم

51

وفيات اليوم

1846

متعافون اليوم

473449

إجمالي الإصابات

23857

إجمالي الوفيات

403967

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الطقس السيئ |الأرصاد تكشف المحافظات الأكثر تأثرًا بحالة عدم الاستقرار

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا