أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

أوكرانيا: سنفرض حالة الطوارئ العامة في البلاد قريبًا

06:55 م الأربعاء 23 فبراير 2022
أوكرانيا: سنفرض حالة الطوارئ العامة في البلاد قريبًا

أوكرانيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

أوكرانيا - (أ ش أ)

أعلنت السلطات الأوكرانية، أنه من المقرر الإعلان عن حالة الطوارئ في البلاد والتي من شأنها أن تسمح لها بتفتيش السيارات والأفراد وسط التوترات المتصاعدة مع روسيا.

ونقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، عن بيان صادر عن الحكومة الأوكرانية جاء فيه أن حالة الطوارئ لن تؤثر على منطقتي دونيتسك ولوغانسك الشرقيتين، حيث توجد بالفعل عملية عسكرية جارية هناك.

وأكد المسئولون الأمنيون في كييف، أن العملية سوف تشمل تعزيز الحفاظ على النظام العام وأمن البنية التحتية الحيوية.

هذا المحتوى من

Asha
أوكرانيا حالة الطوارئ السلطات الأوكرانية روسيا استقلال دونيتسك ولوغانسك

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1989

إصابات اليوم

51

وفيات اليوم

1846

متعافون اليوم

473449

إجمالي الإصابات

23857

إجمالي الوفيات

403967

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال التعاملات المسائية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا