أوكرانيا: سنفرض حالة الطوارئ العامة في البلاد قريبًا

أوكرانيا - (أ ش أ)

أعلنت السلطات الأوكرانية، أنه من المقرر الإعلان عن حالة الطوارئ في البلاد والتي من شأنها أن تسمح لها بتفتيش السيارات والأفراد وسط التوترات المتصاعدة مع روسيا.

ونقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، عن بيان صادر عن الحكومة الأوكرانية جاء فيه أن حالة الطوارئ لن تؤثر على منطقتي دونيتسك ولوغانسك الشرقيتين، حيث توجد بالفعل عملية عسكرية جارية هناك.

وأكد المسئولون الأمنيون في كييف، أن العملية سوف تشمل تعزيز الحفاظ على النظام العام وأمن البنية التحتية الحيوية.