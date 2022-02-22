عقوبات بريطانية ضد روسيا تستهدف 5 بنوك و3 من كبار الأثرياء

لندن- (د ب أ):

تعتزم لندن فرض عقوبات على خمسة بنوك روسية، وثلاثة أفراد من "أصحاب الثروات الصافية الكبيرة للغاية"، في أعقاب أحدث الخطوات العدائية التي اتخذتها موسكو ضد أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

ووصف جونسون العقوبات بأنها "الدفعة الأولى" من تداعيات اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجمهوريتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا وخططه لإرسال قوات إلى هناك.

وقال جونسون إن بوتين مصر على "اجتياح" أوكرانيا، لكن ما فعله بوتين حتى الآن لم يكن "غزوا كاملا"، حسبما ذكرت "بي آيه ميديا".

كما أشار جونسون إلى أن هناك دبابات روسية تم رصدها في المناطق الانفصالية، وقال لنواب البرلمان البريطاني إنهم "يجب ألا يساورهم أي شك في أن نشر هذه القوات على الأراضي الأوكرانية ذات السيادة يصل إلى حد اجتياح متجدد لها".

وقال جونسون: "ومن خلال إنكار شرعية أوكرانيا كدولة وتقديم وجودها نفسه على أنه تهديد قاتل لروسيا، فإن بوتين يتخذ ذريعة لشن هجوم كامل".