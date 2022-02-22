نائب كويتي سابق يقتحم عشاء رسميا في سفارة الكويت بمصر.. والخارجية تحقق

كتب- مصراوي:

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية تشكيل لجنة للتحقيق في دخول النائب الكويتي السابق محمد الجويهل، مبنى سفارتها في القاهرة، خلال حفل عشاء أقامته السفارة على شرف وفد كويتي رسمي مشارك في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي، دون دعوة، بحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية.

واستدعت الكويت مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وكذلك القائم بأعمال سفارتها في القاهرة للتحقيق في الواقعة، واتخاذ الإجراء القانوني لمحاسبة المُقصرين.

وأعربت الوزارة الكويتية عن رفضها القاطع وبالغ استيائها إزاء هذا التصرف الذي وصفته بـ"غير المسؤول"، داعية إلى العمل بكل حزم على ضمان حرمة البعثات الدبلوماسية والحفاظ على خصوصيتها.

بدوره، قال النائب الكويتي فرز الديحاني "لقد انسحبت من دعوة عشاء السفارة في القاهرة بعد دخول شخص ارتدى كمامة وكنا لا نعرفه".

وأوضح أنه "بعد كلمة (رئيس مجلس الأمة الكويتي) مرزوق الغانم فوجئنا بأن المتحدث التالي هو المدعو محمد الجويهل، وخرجت فورًا من حفل العشاء مع زميلي حمد المطر ولم يحضر النائبان عبيد الوسمي ومساعد العارضي حفل العشاء أصلًا"، وفق صحيفة الراي الكويتية.

وأضاف الديحاني: "استنكرنا دعوة مثل هذه الشخصيات المطلوبة أمنياً على عدد من القضايا وألزمنا وزير الخارجية بفتح تحقيق بالواقعة ومعرفة المتسبب بدعوته لعشاء الوفد البرلماني، ونسأل الله الهداية للجميع والمرحلة المقبلة تتطلب منا التكاتف لصالح الوطن والمواطنين".

والجويهل كان نائبا مثيرا للجدل وسبق أن حرم من دخول البرلمان أسبوعين بسبب بصقه على زميله النائب الدكتور حمد المطر.