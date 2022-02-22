سوريا تدعم اعتراف روسيا بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك

دمشق- (د ب أ):

أكد فيصل المقداد وزير الخارجية المغتربين السوري أن بلاده تدعم قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، وستتعاون معهما.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) عنه القول، خلال زيارة لروسيا، إن "ما يقوم به الغرب ضد روسيا حاليا مشابه لما قام به ضد سوريا خلال الحرب الإرهابية".

واتهم المقداد الولايات المتحدة والغرب بمواصلة "دعم الإرهاب في سوريا".