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سوريا تدعم اعتراف روسيا بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك

10:28 ص الثلاثاء 22 فبراير 2022
سوريا تدعم اعتراف روسيا بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك

فيصل المقداد

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دمشق- (د ب أ):

أكد فيصل المقداد وزير الخارجية المغتربين السوري أن بلاده تدعم قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، وستتعاون معهما.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) عنه القول، خلال زيارة لروسيا، إن "ما يقوم به الغرب ضد روسيا حاليا مشابه لما قام به ضد سوريا خلال الحرب الإرهابية".

واتهم المقداد الولايات المتحدة والغرب بمواصلة "دعم الإرهاب في سوريا".

فيصل المقداد لوهانسك دونيتسك سوريا فلاديمير بوتين

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