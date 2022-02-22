رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي يؤكد التضامن الكامل مع أوكرانيا

بروكسل- (د ب أ):

أكد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل في محادثة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي "تضامن الاتحاد الأوروبي الكامل مع أوكرانيا.

وكتب ميشيل على تويتر الثلاثاء: "يقف الاتحاد الأوروبي بجانبكم بحزم ويدعم بشكل كامل وحدة أراضي أوكرانيا"، واصفا الخطوة الروسية بأنها هجوم على القانون الدولي والنظام الدولي القائم على القواعد.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين بإرسال قوات إلى شرق أوكرانيا الذي يشهد معارك بين انفصاليين والقوات الحكومية. وستعمل القوات على ضمان "السلام" فى جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين بحسب ما أطلقت المنطقتان على نفسيهما، وفقا لمرسوم وقعه رئيس الكرملين مساء أمس فى موسكو. وفي الوقت نفسه اعترف بوتين بالمنطقتين الخاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا، وهما جزء من أوكرانيا بموجب القانون الدولي، كدولتين مستقلتين. ولم يتضح بعد متى سينتقل الجنود الروس إلى هناك.