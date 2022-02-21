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الاتحاد الأوروبي يحذر بوتين من الاعتراف بدونيتسك ولوهانسك كدولتين مستقلتين

10:06 م الإثنين 21 فبراير 2022
الاتحاد الأوروبي يحذر بوتين من الاعتراف بدونيتسك ولوهانسك كدولتين مستقلتين

الاتحاد الأوروبي

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بروكسل - (د ب أ)

قال ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين، إن التكتل سيتصرف "كجبهة موحدة وقوية" إذا اعترفت روسيا بإقليمي دونيتسك ولوهانسك الأوكرانيين الانفصاليين ككيانين مستقلين.

وأضاف بوريل في مؤتمر صحفي في بروكسل "نحن ندعو (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين إلى احترام القانون الدولي واتفاقات مينسك ونتوقع منه عدم الاعتراف باستقلال إقليمي دونيتسك ولوهانسك".

وقال بوريل "إذا حدث ضم، ستكون هناك عقوبات"، مضيفاً "سأطرح الأمر على الطاولة وعلى الوزراء اتخاذ قرارهم".

الاتحاد الأوروبي بوتين دونيتسك لوهانسك

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