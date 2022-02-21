كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 3ر424 مليون واللقاحات 10.53 مليار

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 3ر424 مليون إصابة حتى صباح اليوم الاثنين، فيما تجاوز عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها 35ر10 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 424 مليونا و 272 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و 886 ألف وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى عشرة مليارات و350 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.