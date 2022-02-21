وزير الخارجية السوري يعقد مباحثات مع نظيره الروسي في موسكو

موسكو- (بي بي سي):

يلتقي وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم الإثنين في موسكو نظيره الروسي سيرغي لافروف، لإجراء محادثات تتناول العملية السياسية في سورية وأعمال لجنة تعديل الدستور السوري والعلاقات الثنائية، إضافة إلى تطورات الأوضاع الدولية والأزمة الأوكرانية.

ومن المتوقع أن يعقد الوزيران في ختام محادثاتهما مؤتمرا صحفيا مشتركا يوجزان فيه نتائج محادثاتهما.

وكان المقداد قد أشار في تصريحات له لدى وصوله إلى موسكو إلى التواصل المباشر والمستمر بين دمشق وموسكو لمتابعة كافة التطورات المتسارعة.

وقد التقى المقداد في موسكو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي ليونييد سلوتسكي، الذي أكد دعم روسيا لسوريا في تعزيز الاستقرار ومكافحة الاٍرهاب والحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون في الثالث والعشرين من الشهر الجاري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لمتابعة التشاور بشأن انعقاد الجولة الجديدة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف.

وكان بيدرسون التقى المقداد في دمشق منتصف الشهر الجاري لبحث تحديد موعد انعقاد اللجنة ووضع جدول أعمالها، مبديا تفاؤله بعقد الجولة الجديدة في شهر مارس المقبل.