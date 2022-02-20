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إصابة ملكة بريطانيا بفيروس كورونا

02:43 م الأحد 20 فبراير 2022
إصابة ملكة بريطانيا بفيروس كورونا

الملكة إليزابيث الثانية

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لندن - (د ب أ):

أعلن قصر باكنجهام إصابة الملكة إليزابيث الثانية بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الأحد أن الملكة 95 عاما "تعاني من أعراض طفيفة تشبه البرد"، ومن المتوقع أن تقوم بـ"مهام بسيطة" هذا الأسبوع.

وبدأت الملكة تشعر بتوعك بعدما تأكد أنها خالطت ولي عهدها الأمير تشارلز، الذي كان تم الإعلان سابقا عن إصابته.

يأتي الإعلان المفاجئ بعد احتفال الملكة، الأطول بقاء على عرش بلادها، باليوبيل البلاتيني لحكمها، بعدما بقيت لـ 70 عاما على العرش، وذلك في السادس من شباط/فبراير.

وأعلن قصر باكنجهام أن الملكة ستتلقى الرعاية الطبية وستلتزم بجميع الإرشادات الصحية.

ومن المتوقع أن تسود حالة من القلق في أنحاء البلاد بالنظر لتقدم عمر الملكة.

ويعتقد أن الملكة تلقت ثلاث جرعات من اللقاحات، وتلتزم منذ أكتوبر بتوصية طبية بالراحة، بعد إلغاء مجموعة من الارتباطات وقضائها ليلة في المستشفى للخضوع لاختبارات أولية.

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