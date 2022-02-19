أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أخبار BBC الطقس أوكرانيا

وزير الخارجية السعودي: ندعم كافة الجهود لضمان أمن واستقرار الشرق الأوسط والعالم

11:17 م السبت 19 فبراير 2022
وزير الخارجية السعودي: ندعم كافة الجهود لضمان أمن واستقرار الشرق الأوسط والعالم

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب


الرياض - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن بلاده تدعم كافة الجهود الدولية الهادفة لضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم، وأنها تعمل مع الشركاء الدوليين لإنهاء الأزمة اليمنية عبر وقف شامل لإطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي بالحوار الجاد بين جميع الأطراف اليمنية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشار بر فرحان خلال مشاركته اليوم السبت في جلسة نقاش حول الشرق الأوسط في مؤتمر ميونخ للأمن، إلى أن السعودية قدمت مبادرة في 22 مارس 2021 لإنهاء الأزمة اليمنية ووقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي شامل.

وأوضح في هذا الصدد بأن ميليشيا الحوثي رفضت كل الحلول السياسية بمواصلتها الاعتداء بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على المنشآت والأعيان المدنية.

وأكد وزير الخارجية السعودي أن تحالف دعم الشرعية في اليمن هدفه حماية ودعم الأمن والاستقرار لليمن وحكومته الشرعية وشعبه الشقيق، بالإضافة إلى تسهيل عملية الحوار بين جميع الأطراف اليمنية.

ونوه بن فرحان إلى أن السعودية لديها سياسة تاريخية ترتكز على ضمان استقرار أسعار الطاقة، وأنها مستمرة بالعمل مع الشركاء في أوبك لدعم كل الجهود الهادفة لاستقرار النفط.

وحول المحادثات الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني، قال بن فرحان:" إن الاتفاق النووي فيه العديد من نقاط الضعف، التي يجب معالجتها عبر مزيد من النقاش والحوار السياسي، بهدف ضمان حماية المنطقة والعالم من الانتشار النووي على المدى البعيد".

ولفت وزير الخارجية السعودي إلى أن المفاوضات بين الرياض وطهران لم تحرز أي تقدم جوهري، معبراً عن أمله في أن تكون هناك رغبة جادة من قبل إيران لإيجاد أسلوب جديد للعمل في المنطقة.

فيصل بن فرحان الخارجية السعودية الشرق الأوسط

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2071

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

1981

متعافون اليوم

463370

إجمالي الإصابات

23580

إجمالي الوفيات

395235

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل | الوزراء يكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا في مدارس الجمهورية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا