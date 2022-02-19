بلينكن: واثقون في المعلومات الاستخباراتية بشأن الأزمة الروسية-الأوكرانية

موسكو - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، ثقة واشنطن التامة في المعلومات الاستخباراتية التي بحوزتها بشأن الوضع بين روسيا وأوكرانيا، مشددا على استعداد الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إذا كان ذلك في صالح السلام.

وقال بلينكن، في مقابلة مع محطة "دوجد" الفضائية المستقلة ومقرها موسكو، إن الولايات المتحدة واثقة تماما في المعلومات الاستخباراتية التي بحوزتها حول أوكرانيا وروسيا، والتي نشرتها مؤخرا، لافتا إلى أن الوضع في أوكرانيا يتطور وفقا للسيناريو الذي توقعته واشنطن، حسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وتابع: "أستطيع أن أقول لكم أننا واثقون تماما في المعلومات التي بحوزتنا.. كما قلت منذ أيام في مجلس الأمن الدولي، أعترف بأنه في الماضي، قدمنا معلومات غير دقيقة، لكننا واثقون تماما من معلوماتنا ونشرناها في الفضاء العام ليس من أجل بدء حرب، بل لمنعها".

وردا على سؤال حول إجراء اتصالات جديدة بين الولايات المتحدة وروسيا على أعلى مستوى، لبحث الأزمة في أوكرانيا، قال بلينكن إن بايدن، مستعد دائما للقاء بوتين، إذا كان ذلك يصب في مصلحة السلام والعملية الدبلوماسية. وأشار إلى أنه سيلتقي نظيره الروسي، سيرجي لافروف، في 24 فبراير الجاري.

وأكد الوزير الأمريكي أن الولايات المتحدة سترد على "عدوان روسيا" إذا اقتضت الضرورة، وقال: "إذا كانت هناك فرصة لإيجاد حل دبلوماسي لهذا الوضع، فأنا مصمم على فعل ذلك، ولكن سيتعين علينا الرد على عدوان روسيا، وسنفعل".

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.