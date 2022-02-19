جونسون يدعو الزعماء الغربيين لإظهار أن هناك ثمنا باهظا لغزو أوكرانيا

لندن- (د ب أ):

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الزعماء الغربيين إلى الاتحاد ضد فلاديمير بوتين وأن يظهروا للرئيس الروسي أنه سيدفع "ثمنا باهظا" إذا أرسل قواته إلى أوكرانيا.

وذكرت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية أن جونسون سيتوجه إلى مؤتمر ميونيخ للأمن في وقت لاحق اليوم السبت ليوجه نداء من أجل تجنب "إراقة دماء غير ضرورية" من خلال اتباع طريق دبلوماسي لمنع نشوب صراع في شرق أوروبا.

وتأتي القمة السنوية على خلفية تحذير الرئيس جو بايدن من أن الولايات المتحدة لديها سبب للاعتقاد بأن القوات الروسية "تعتزم مهاجمة" أوكرانيا في الأيام المقبلة، بما في ذلك استهداف العاصمة كييف - وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 8ر2 مليون نسمة.

وقبل ساعات فقط من البيان، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها قررت "مؤقتًا" نقل دبلوماسييها من كييف إلى غرب البلاد.

وفي تصريحات أدلى بها قبل بدء رحلته إلى ألمانيا، قال رئيس الوزراء البريطاني إن "الدبلوماسية يمكن أن تنتصر" إذا شكل الغرب جبهة موحدة فيما يتعلق بالموافقة على فرض عقوبات على موسكو.