أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أوكرانيا أسعار الذهب فيروس كورونا أخبار BBC أوميكرون

جونسون يدعو الزعماء الغربيين لإظهار أن هناك ثمنا باهظا لغزو أوكرانيا

05:25 ص السبت 19 فبراير 2022
جونسون يدعو الزعماء الغربيين لإظهار أن هناك ثمنا باهظا لغزو أوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

لندن- (د ب أ):

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الزعماء الغربيين إلى الاتحاد ضد فلاديمير بوتين وأن يظهروا للرئيس الروسي أنه سيدفع "ثمنا باهظا" إذا أرسل قواته إلى أوكرانيا.

وذكرت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية أن جونسون سيتوجه إلى مؤتمر ميونيخ للأمن في وقت لاحق اليوم السبت ليوجه نداء من أجل تجنب "إراقة دماء غير ضرورية" من خلال اتباع طريق دبلوماسي لمنع نشوب صراع في شرق أوروبا.

وتأتي القمة السنوية على خلفية تحذير الرئيس جو بايدن من أن الولايات المتحدة لديها سبب للاعتقاد بأن القوات الروسية "تعتزم مهاجمة" أوكرانيا في الأيام المقبلة، بما في ذلك استهداف العاصمة كييف - وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 8ر2 مليون نسمة.

وقبل ساعات فقط من البيان، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها قررت "مؤقتًا" نقل دبلوماسييها من كييف إلى غرب البلاد.

وفي تصريحات أدلى بها قبل بدء رحلته إلى ألمانيا، قال رئيس الوزراء البريطاني إن "الدبلوماسية يمكن أن تنتصر" إذا شكل الغرب جبهة موحدة فيما يتعلق بالموافقة على فرض عقوبات على موسكو.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بوتين الغزو الروسي أوكرانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2071

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

1981

متعافون اليوم

463370

إجمالي الإصابات

23580

إجمالي الوفيات

395235

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا