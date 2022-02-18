حزب الله اللبناني يعلن إطلاق مسيرة في مهمة استطلاعية داخل إسرائيل
بيروت - ( د ب أ ):
أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان مساء اليوم الجمعة عن إطلاق الطائرة المسيرة "حسّان" داخل إسرائيل في مهمة إستطلاعيّة.
وقال الحزب في البيان الصادر اليوم "أطلقت المقاومة الإسلامية الطائرة المسيرة "حسّان" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وجالت في المنطقة المستهدفة لمدة أربعين دقيقة في مهمة إستطلاعيّة".
وأشار البيان إلى أن المهمة امتدت " على طول سبعين كيلومتراً شمال فلسطين المحتلة، وبالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لإسقاطها عادت الطائرة "حسان" من الأراضي المحتلة سالمة بعد أن نفذت المهمة المطلوبة بنجاح ودون أن تؤثر على حركتها كل إجراءات العدو الموجودة والمتبعة".
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