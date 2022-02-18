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حزب الله اللبناني يعلن إطلاق مسيرة في مهمة استطلاعية داخل إسرائيل

08:14 م الجمعة 18 فبراير 2022
حزب الله اللبناني يعلن إطلاق مسيرة في مهمة استطلاعية داخل إسرائيل

حزب الله اللبناني

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بيروت - ( د ب أ ):

أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان مساء اليوم الجمعة عن إطلاق الطائرة المسيرة "حسّان" داخل إسرائيل في مهمة ‏إستطلاعيّة.

وقال الحزب في البيان الصادر اليوم "أطلقت المقاومة ‏الإسلامية الطائرة المسيرة "حسّان" داخل الأراضي الفلسطينية ‏المحتلة وجالت في المنطقة المستهدفة لمدة أربعين دقيقة في مهمة ‏إستطلاعيّة".

وأشار البيان إلى أن المهمة امتدت " على طول سبعين كيلومتراً شمال فلسطين المحتلة، ‏وبالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لإسقاطها عادت ‏الطائرة "حسان" من الأراضي المحتلة سالمة بعد أن نفذت المهمة ‏المطلوبة بنجاح ودون أن تؤثر على حركتها كل إجراءات العدو ‏الموجودة والمتبعة".

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