حزب الله اللبناني يعلن إطلاق مسيرة في مهمة استطلاعية داخل إسرائيل

بيروت - ( د ب أ ):

أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان مساء اليوم الجمعة عن إطلاق الطائرة المسيرة "حسّان" داخل إسرائيل في مهمة ‏إستطلاعيّة.

وقال الحزب في البيان الصادر اليوم "أطلقت المقاومة ‏الإسلامية الطائرة المسيرة "حسّان" داخل الأراضي الفلسطينية ‏المحتلة وجالت في المنطقة المستهدفة لمدة أربعين دقيقة في مهمة ‏إستطلاعيّة".

وأشار البيان إلى أن المهمة امتدت " على طول سبعين كيلومتراً شمال فلسطين المحتلة، ‏وبالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لإسقاطها عادت ‏الطائرة "حسان" من الأراضي المحتلة سالمة بعد أن نفذت المهمة ‏المطلوبة بنجاح ودون أن تؤثر على حركتها كل إجراءات العدو ‏الموجودة والمتبعة".