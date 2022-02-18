أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أوكرانيا أسعار الذهب فيروس كورونا أخبار BBC أوميكرون

صحيفة "البيان": الإمارات تحقق قفزة جديدة في قائمة الدول الأكثر أماناً

11:04 ص الجمعة 18 فبراير 2022
صحيفة "البيان": الإمارات تحقق قفزة جديدة في قائمة الدول الأكثر أماناً

الإمارات

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

أبوظبي - أ ش أ

قالت صحيفة "البيان" الإماراتية إن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت قفزة جديدة في قائمة الدول الأكثر أماناً بعد أن حلت في المركز الثاني عالمياً وفق مؤشر "أكثر بلدان العالم أماناً في 2021"، متقدمه بواقع 19 مركزاً بالمقارنة مع الإصدار الذي سبقه من المؤشر نفسه.

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها تحت عنوان "بلد الأمن والأمان" إن المؤشر الدولي يشمل الحرب والسلام والأمن الشخصي، ومستويات الخطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، وفي الإصدار الأخير دخل على المؤشر الخطر المُتعلق باحتمالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الإمارات دائماً ما تحتل ترتيباً متقدماً على مختلف مؤشرات الأمان العالمية، كان آخرها في نوفمبر الماضي عندما احتفظت للعام الثالث على التوالي بصدارتها على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمؤشر "القانون والنظام العالمي".

وختمت الصحيفة افتتاحيتها بالتأكيد على أن احتفاظ الدولة بالصدارة الإقليمية والعالمية في كثير من المؤشرات يعكس مدى النجاح المطرد الذي تحققه الدولة من عام لآخر في إرساء دعائم الأمن والنظام وسيادة القانون لكل سكانها، بجانب التطور المطرد تنموياً، لافتة إلى أن الأمن والأمان لا يأتيان على نحو تلقائي، إنما من خلال منظومة متكاملة من السياسات.

هذا المحتوى من

Asha
الإمارات أبوظبي فيروس كورونا الكوارث الطبيعية

الخبر التالى:

قرار قضائي يجبر ترامب على الإدلاء بشهادته في تحقيق المدعي العام بنيويورك

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2071

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

1981

متعافون اليوم

463370

إجمالي الإصابات

23580

إجمالي الوفيات

395235

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بث مباشر - السيسي يشارك في الدورة السادسة لقمة الاتحادين الإفريقي والأوروبي ببروكسل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا