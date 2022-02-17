الاتحاد الأوروبي: ندعم الشعب الليبي في اتخاذ قراره بشأن مستقبله

طرابلس- (أ ش أ):

جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، "دعمه الكامل" للشعب الليبي، لمواصلة الدفاع عن حقه في اتخاذ القرار الذي يريده بشأن مستقبله في كنف من السلام والوحدة.

جاء ذلك في تغريدة - نشرها سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل عبر حسابه بموقع "تويتر" - هنأ خلالها الشعب الليبي بالذكرى الـ 11 لـ"ثورة 17 فبراير"، بحسب وكالة الأنباء الليبية (وال) .

وقال ساباديل - في تغريدته - "في الذكرى الـ 11 لثورة فبراير.. أطيب تمنياتنا ودعمنا الكامل للشعب الليبي لمواصلة الدفاع عن حقه في اتخاذ القرار بشأن المستقبل الذي يريده الليبيون لهم ولأطفالهم في كنف السلام والوحدة " .

كما هنأت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولاين هرندل الشعب الليبي، ودعت في تغريدة نشرتها عبر حسابها على "تويتر" قادة ليبيا إلى تحمل مسؤولية الحفاظ على الهدوء والاستقرار الذي يأمله ويستحقه كل الليبيين.