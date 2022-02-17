9 قتلى و9 مصابين جراء انهيار مبنى سكني في طهران



طهران- (د ب أ):

أعلن المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الإيرانية أن عدد ضحايا انهيار مبنى سكني في رباط كريم جنوب غرب محافظة طهران وصل إلى تسعة قتلى وتسعة مصابين.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن شاهين فتحي القول اليوم الخميس إن المبنى كان من ثلاثة طوابق وانهار مساء أمس بسبب تسرب غاز وانفجار سخان مياه.

وأشار إلى إرسال خمسة فرق، من بينهم ثلاث فرق إنقاذ، إلى الموقع لإغاثة الضحايا.