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الكرملين: تحليل حلف الأطلسي لتحركات القوات الروسية خاطئ

03:12 م الأربعاء 16 فبراير 2022
الكرملين: تحليل حلف الأطلسي لتحركات القوات الروسية خاطئ

الكرملين

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موسكو- (د ب أ):

قال الكرملين إن تحليل حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتحركات القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا خاطئ.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء: "هناك مشكلات في تقييم الناتو للوضع".

وكان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، قد قال في وقت سابق إن الحلف "لم ير أي خفض للتصعيد على الأرض"، على الرغم من تصريحات روسيا بشأن سحب القوات المتمركزة بالقرب من الحدود الأوكرانية.

الكرملين القوات الروسية دميتري بيسكوف روسيا

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