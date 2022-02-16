الكرملين: تحليل حلف الأطلسي لتحركات القوات الروسية خاطئ

موسكو- (د ب أ):

قال الكرملين إن تحليل حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتحركات القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا خاطئ.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء: "هناك مشكلات في تقييم الناتو للوضع".

وكان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، قد قال في وقت سابق إن الحلف "لم ير أي خفض للتصعيد على الأرض"، على الرغم من تصريحات روسيا بشأن سحب القوات المتمركزة بالقرب من الحدود الأوكرانية.