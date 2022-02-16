المتحدثة باسم الخارجية الروسية لوسائل الاعلام الغربية: أعلنوا الجدول الزمني لغزونا للعام المقبل

وكالات:

طلبت المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا،بنبرة ساخرة، من "وسائل التضليل الإعلامي الغربية" أن تحدد موعدا "للغزو الروسي" بالنسبة للعام المقبل، حسبما ذكرت روسيا اليوم الاخبارية.

وكتبت زاخاروفا على قناتها في موقع "تليجرام" قائلة: "طلب موجه إلى وسائل التضليل الإعلامي الأمريكية والبريطانية، بلومبيرج ونيويورك تايمز وذا صن وغيرها، أعلنوا الجدول الزمني لـ"غزونا" للعام المقبل. نود أن نخطط لإجازاتنا!".

وكانت عدة وسائل إعلام غربية قد تحدثت عن "الغزو الروسي الوشيك" لأوكرانيا، وحدد بعضها ساعة الصفر يوم 15 فبراير وبعضها الآخر يوم 16 فبراير.