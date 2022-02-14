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مصادر أمريكية: روسيا دخلت مرحلة الإعداد النهائي للحرب ضد أوكرانيا

10:56 م الإثنين 14 فبراير 2022
مصادر أمريكية: روسيا دخلت مرحلة الإعداد النهائي للحرب ضد أوكرانيا

الجيش الروسي

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واشنطن - (أ ش أ):

نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادر استخباراتية أمريكية إن القوات الروسية دخلت مرحلة الإعداد النهائي لاستخدام الخيار العسكري ضد أوكرانيا.

فيما نقلت قناة "سي بي إس" عن مسؤول أمريكي أن صور الأقمار الصناعية تظهر تحرك القوات الروسية من نقاط تجمعها إلى مواقع هجومية، ضد أوكرانيا.

كما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الإثنين عن مسئول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن مصادر استخباراتية، أشارت إلى أن القوات الروسية التي تحيط بأوكرانيا "تطور بوضوح قدرتها للغزو" في أي لحظة.

وأضاف المسئول الأمريكي أن هذه القوات تستعد بشكل أكثر جاهزية وأن هذه المعلومات استنتجت منها واشنطن احتمالية قيام روسيا بشن هجوم ضد العاصمة كييف بدون سابق إنذار.

وتابعت القناة الأمريكية، نقلاً عن مصادر أخرى، أن عدد الجنود الروس المتمركزين حالياً على الحدود الأوكرانية يبلغ ما يقارب 130 ألف أو أكثر.

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Asha
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