حول العالم في 24 ساعة: فيديوهات توثق تحركات روسية قرب أوكرانيا

وكالات:

شهد العالم السبت، عددا من الأحداث الهامة، أبرزها تصاعد الأزمة الأوكرانية بشكل متسارع ما أنذر بحرب في شرق أوروبا بين روسيا من جهة وأوكرانيا التي تحصل على دعم حلف الشمال الأطلسي والولايات المتحدة من جهة أخرى.