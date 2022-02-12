الأزمة الأوكرانية.. اختتام المكالمة الهاتفية بين بوتين وبايدن

07:31 م السبت 12 فبراير 2022
الأزمة الأوكرانية.. اختتام المكالمة الهاتفية بين بوتين وبايدن

بوتين وبايدن

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وكالات

انتهت المحادثة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بشأن الأزمة الأوكرانية، وسط معلومات تفيد بأن الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا سيبدأ يوم الأربعاء المقبل.

واستمرت المحادثة الهاتفية وفقًا للبيت الأبيض، نحو 62 دقيقة.

وتشهد الأزمة الأوكرانية، توترًا متصاعدًا بعدما حددت واشنطن يوم 16 فبراير الجاري، موعدًا للغزو الروسي، ما دفع دول عربية وغربية إلى حث مواطنيهما على مغادرة أوكرانيا في أسرع وقت ممكن.

جو بايدن فلاديمير بوتين الأزمة الأوكرانية الولايات المتحدة

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