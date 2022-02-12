بولندا ترسل جنود أمريكيين جنوب شرقي البلاد وسط الأزمة الأوكرانية

وارسو - (د ب أ)

قال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشاك في وارسو اليوم السبت إن الجنود الأمريكيين الذين يتم نقلهم إلى بلاده بسبب الصراع بشأن أوكرانيا سيتمركزون في جنوب شرق بولندا على الحدود مع أوكرانيا.

وأضاف الوزير أن الأمر نفسه سينطبق على الجنود الذين أرسلتهم بريطانيا.

في وقت سابق، أعلن الجيش الأمريكي سحب عناصر من الحرس الوطني كان قد تم نشرها في أوكرانيا لأغراض التدريب، وذلك على خلفية تفاقم الوضع بشأن الأزمة الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم السبت، إنه سيتم نقل 160 جنديا من الحرس الوطني التابعين لولاية فلوريدا من أوكرانيا إلى موقع آخر في أوروبا كإجراء احترازي