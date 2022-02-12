العراق يطلب من مواطنيه مغادرة الأراضي الأوكرانية

01:55 م السبت 12 فبراير 2022
العراق يطلب من مواطنيه مغادرة الأراضي الأوكرانية

وزارة الخارجية العراقية

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بغداد - أ ش أ

طالبت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، المواطنين العراقين بمغادرة الأراضي الأوكرانية.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت- أنه "حرصا من وزارة الخارجيّة على أمنِ وسلامة أبناء الجاليةِ العراقيةِ في أوكرانيا ونتيجةً للظروف الاستثنائيّة هناك، تحثُّ الوزارة الجالية على مغادرة الأراضي الأوكرانيّة وعدم سفر المواطنين إليها توخيّاً للسلامة".

ودعت الوزارة موظفي السفارة العراقية في كييف إلى التمتع بالإجازةِ السنويةِ بشكلٍ يكفل سلامة أفراد البعثة.

هذا المحتوى من

Asha
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