‏"تويتر" تعلن إصلاح عطل أصاب الموقع

09:28 م الجمعة 11 فبراير 2022
‏"تويتر" تعلن إصلاح عطل أصاب الموقع

تويتر

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وكالات:

أعلنت شركة "تويتر"، إصلاح عطل أصاب موقع التواصل الاجتماعي، وظهر لدى آلاف المستخدمين حول العالم.

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، بتعطل مؤقت لتويتر عند آلاف المستخدمين في مناطق عدة في العالم.

وكانت شركة "تويتر"، كشفت عن ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء قائمة بالأشخاص الذين يمكنهم رؤية تغريداتهم المعينة، وهذا يعني أن بعض التغريدات ستكون مرئية فقط للمتابعين المختارين وليس جميعهم.

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