‏"تويتر" تعلن إصلاح عطل أصاب الموقع

وكالات:

أعلنت شركة "تويتر"، إصلاح عطل أصاب موقع التواصل الاجتماعي، وظهر لدى آلاف المستخدمين حول العالم.

We’ve fixed a technical bug that was preventing timelines from loading and Tweets from posting. Things should be back to normal now. Sorry for the interruption! — Twitter Support (@TwitterSupport) February 11, 2022

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، بتعطل مؤقت لتويتر عند آلاف المستخدمين في مناطق عدة في العالم.

وكانت شركة "تويتر"، كشفت عن ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء قائمة بالأشخاص الذين يمكنهم رؤية تغريداتهم المعينة، وهذا يعني أن بعض التغريدات ستكون مرئية فقط للمتابعين المختارين وليس جميعهم.