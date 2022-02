‏"تويتر" تعلن إصلاح عطل أصاب الموقع

وكالات:

أعلنت شركة "تويتر"، إصلاح عطل أصاب موقع التواصل الاجتماعي، وظهر لدى آلاف المستخدمين حول العالم.

We’ve fixed a technical bug that was preventing timelines from loading and Tweets from posting. Things should be back to normal now. Sorry for the interruption!