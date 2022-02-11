بايدن يجدد دعوة مواطنيه إلى مغادرة أوكرانيا

واشنطن - (د ب أ):

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن مواطنيه إلى مغادرة أوكرانيا مشيرا إلى أن الوضع قد يتصاعد سريعا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وجددت واشنطن نيتها لفرض "تكاليف سريعة وقاسية" على روسيا إذا اتخذ الكرملين أي إجراءات عدوانية.

وتجرى روسيا وبيلاروس أكبر تدريبات عسكرية مشتركة منذ سنوات حتى 20 فبراير قرب حدود أوكرانيا، وبولندا وليتوانيا العضوتين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وتحدث رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي لنظيره البيلاروسي لتجنب "الخطأ في التقدير" حول مكان التدريبات.

وتنفي روسيا نيتها غزو أوكرانيا، وبررت حشد قواتها على الحدود بقيام الناتو بتوسيع وجوده في أوكرانيا مما يشكل تهديدا لأمنها.

ويتهم الكرملين الغرب بمحاولة تقويض أمن روسيا بتقريب أوكرانيا إلى حلف الناتو.