بايدن يتوقع تراجع حدة التضخم نهاية العام الجاري

08:54 م الخميس 10 فبراير 2022
بايدن يتوقع تراجع حدة التضخم نهاية العام الجاري

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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واشنطن - (د ب ا):

توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس أن تخف حدة التضخم مع حلول نهاية العام الجاري.

وقال بايدن في بيان عبر البريد الإلكتروني " بينما التقرير الصادر اليوم الخميس عن وزارة العمل الأمريكية أظهر ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في البلاد ، يواصل الخبراء الاقتصاديون توقعاتهم بأن تخف حدة التضخم بشكل كبير مع حلول نهاية العام الجاري".

وأضاف " لحسن الطالع ، رأينا نموا حقيقا ايجابيا للأجور في الشهر الماضي واعتدالا في اسعار السيارات "،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتابع " سوف نواصل إعادة بناء البنية التحتية وقطاع التصنيع في بلادنا ، حتى يمكننا تصنيع المزيد في أمريكا ونقوى سلاسل الأمدادات الخاصة بنا هنا ".

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