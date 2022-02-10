بايدن يتوقع تراجع حدة التضخم نهاية العام الجاري
واشنطن - (د ب ا):
توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس أن تخف حدة التضخم مع حلول نهاية العام الجاري.
وقال بايدن في بيان عبر البريد الإلكتروني " بينما التقرير الصادر اليوم الخميس عن وزارة العمل الأمريكية أظهر ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في البلاد ، يواصل الخبراء الاقتصاديون توقعاتهم بأن تخف حدة التضخم بشكل كبير مع حلول نهاية العام الجاري".
وأضاف " لحسن الطالع ، رأينا نموا حقيقا ايجابيا للأجور في الشهر الماضي واعتدالا في اسعار السيارات "،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وتابع " سوف نواصل إعادة بناء البنية التحتية وقطاع التصنيع في بلادنا ، حتى يمكننا تصنيع المزيد في أمريكا ونقوى سلاسل الأمدادات الخاصة بنا هنا ".
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان