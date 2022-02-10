بعد إصابته بكورونا.. الكشف عن نتائج مسحة أردوغان خلال اليومين الأخيرين

06:35 م الخميس 10 فبراير 2022
بعد إصابته بكورونا.. الكشف عن نتائج مسحة أردوغان خلال اليومين الأخيرين

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:

كشفت مصادر طبية تركية، عن نتائج مسحة كورونا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي أٌعلن منذ أيام إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت شبكة "روسيا اليوم"، نقلا عن الطبيب التركي سركان طوبال أوغلو، أن "نتائج مسحات كورونا للرئيس رجب طيب أردوغان خلال اليومين الأخيرين كانت سلبية".

وصرح سركان طوبال أوغلو بأن الرئيس أردوغان سيعود لمزاولة عمله الروتيني اعتبارا من يوم الجمعة.

وفي الخامس من فبراير أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إصابته وعقيلته أمينة أردوغان، بفيروس كورونا.

وكتب أردوغان في تغريدة حينها إن نتيجة اختبار الكشف عن كوفيد-19 الذي أجراه مع زوجته بعد أعراض خفيفة كانت إيجابية.

وأضاف "لحسن الحظ لدينا مرض خفيف، وقد تم إبلاغنا أن الأمر يتعلق بمتحور أوميكرون".

رجب طيب اردوغان تركيا فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2191

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

2428

متعافون اليوم

446308

إجمالي الإصابات

23110

إجمالي الوفيات

380028

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. 300 جنيه زيادة.. الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية اعتبارا من أول يوليو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا