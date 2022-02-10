بعد إصابته بكورونا.. الكشف عن نتائج مسحة أردوغان خلال اليومين الأخيرين

وكالات:

كشفت مصادر طبية تركية، عن نتائج مسحة كورونا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي أٌعلن منذ أيام إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت شبكة "روسيا اليوم"، نقلا عن الطبيب التركي سركان طوبال أوغلو، أن "نتائج مسحات كورونا للرئيس رجب طيب أردوغان خلال اليومين الأخيرين كانت سلبية".

وصرح سركان طوبال أوغلو بأن الرئيس أردوغان سيعود لمزاولة عمله الروتيني اعتبارا من يوم الجمعة.

وفي الخامس من فبراير أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إصابته وعقيلته أمينة أردوغان، بفيروس كورونا.

وكتب أردوغان في تغريدة حينها إن نتيجة اختبار الكشف عن كوفيد-19 الذي أجراه مع زوجته بعد أعراض خفيفة كانت إيجابية.

وأضاف "لحسن الحظ لدينا مرض خفيف، وقد تم إبلاغنا أن الأمر يتعلق بمتحور أوميكرون".