"كارثة كاملة".. بريطانيا تحذر من أخطر أزمة خلال أيام بين روسيا وأوكرانيا

05:56 م الخميس 10 فبراير 2022
"كارثة كاملة".. بريطانيا تحذر من أخطر أزمة خلال أيام بين روسيا وأوكرانيا

بوريس جونسون

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:

حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من أخطر لحظات للأزمة بين "روسيا وأوكرانيا"، خلال الأيام المقبلة، واصفا أي غزو محتمل من موسكو لكييف بـ"الكارثة الكاملة".

وقال "لا اعتقد أن روسيا اتخذت قرارا نهائيا بالهجوم على أوكرانيا، ولكن يؤسفني القول إن الاستخبارات البريطانية قلقة من الحشد على حدود أوكرانيا".

وأوضح "بالتالي نرى بشكل واضح أن الأمن الأوروبي يواجه أخطر لحظاته تهدد بأخطر أزمة في المنطقة".

وتابع "اعتقد أن جهود الردع التي تشمل العقوبات والجهود الدبلوماسية يمكن أن تردع موسكو".

بوريس جونسون روسيا أوكرانيا بريطانيا

الخبر التالى:

على وقع التوتر مع روسيا.. دولة أوروبية تزود أوكرانيا بصواريخ مضادة للطائرات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2191

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

2428

متعافون اليوم

446308

إجمالي الإصابات

23110

إجمالي الوفيات

380028

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. 300 جنيه زيادة.. الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية اعتبارا من أول يوليو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا