"كارثة كاملة".. بريطانيا تحذر من أخطر أزمة خلال أيام بين روسيا وأوكرانيا

وكالات:

حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من أخطر لحظات للأزمة بين "روسيا وأوكرانيا"، خلال الأيام المقبلة، واصفا أي غزو محتمل من موسكو لكييف بـ"الكارثة الكاملة".

وقال "لا اعتقد أن روسيا اتخذت قرارا نهائيا بالهجوم على أوكرانيا، ولكن يؤسفني القول إن الاستخبارات البريطانية قلقة من الحشد على حدود أوكرانيا".

وأوضح "بالتالي نرى بشكل واضح أن الأمن الأوروبي يواجه أخطر لحظاته تهدد بأخطر أزمة في المنطقة".

وتابع "اعتقد أن جهود الردع التي تشمل العقوبات والجهود الدبلوماسية يمكن أن تردع موسكو".