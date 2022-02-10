وزيرة الخارجية الألمانية تدعو لمكافحة حازمة لمعاداة السامية خلال زيارتها لإسرائيل

01:05 م الخميس 10 فبراير 2022
وزيرة الخارجية الألمانية تدعو لمكافحة حازمة لمعاداة السامية خلال زيارتها لإسرائيل

انالينا بيربوك

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

القدس- (د ب أ):

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الخميس لمكافحة حازمة لمعاداة السامية وذلك خلال زيارتها لنصب ياد فاشيم التذكاري بإسرائيل لتخليد ذكرى ضحايا محرقة "هولوكوست" الذين وصل عددهم لنحو ستة ملايين يهودي ويهودية إبان فترة الحكم النازي.

وصرحت بيربوك اليوم بقولها : "إنه التزامنا المطلق، بإبقاء الذكرى حية لاسيما بصفتنا جيل الشباب، وخاصة عندما يتراجع عدد شهود العيان بيننا".

وأضافت الوزيرة الألمانية: "وإنها مسؤوليتنا أيضا أن نرفع أصواتنا ضد معاداة السامية وضد الكراهية وضد التحريض وضد الإقصاء والعنف، كي لا تتكرر مثل هذه الجرائم ضد الإنسانية مرة أخرى. وكي يكون لأطفال هذه الأرض جميعا مستقبل".

يشار إلى أن بيربوك تلعثمت عدة مرات وظهر التأثر على صوتها وبدا وكأنها مضطرة لمقاومة دموعها، لاسيما بعدما تحدثت في بيانها عن الأطفال من بين ضحايا الهولوكوست بعد زيارتها للنصب التذكاري للأطفال.

وفي مستهل زيارة بيربوك اليوم لإسرائيل والشرق الأوسط، أضاءت شعلة تذكارية في قاعة الذكرى ووضعت إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري.

ومن المقرر أن تلتقي بيربوك بعد ذلك بنظيرها الإسرائيلي جاير لابيد، ورئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وكانت بيربوك أكدت قبل بدء جولتها في الشرق الأوسط التي تشمل اسرائيل والأردن ومصر: "إننا نتحمل مسؤوليتنا التاريخية الخاصة تجاه أمن اسرائيل وسوف نواصل القيام بمساهمات تضامنية لأجل ذلك".

وأعلنت بيربوك أنها تعتزم إعطاء دفعة لعملية السلام المتعثرة منذ أعوام في الشرق الأوسط، وقالت: "حتى وإن كان النزاع بالشرق الأوسط يمثل بالنسبة لكثيرين أزمة كانت موجودة دائما، فلا يمكننا قبوله على أنه وضع راهن".

يشار إلى أن عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين متوقفة إلى حد بعيد منذ عام 2014.

وتعتزم الوزيرة الألمانية التوجه مساء اليوم الخميس إلى الأردن. ويندرج على جدول جولتها بالشرق الأوسط إجراء مباحثات سياسية في مصر يوم السبت القادم.

أنالينا بيربوك ألمانيا وزارة الخارجية الألمانية إسرائيل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2191

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

2428

متعافون اليوم

446308

إجمالي الإصابات

23110

إجمالي الوفيات

380028

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. موجة الصقيع.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا