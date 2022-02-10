العالم في 24 ساعة.. مؤشرات إيجابية في الأزمة الأوكرانية وتصاعد إصابات كورونا بالشرق الأوسط

12:05 ص الخميس 10 فبراير 2022
العالم في 24 ساعة.. مؤشرات إيجابية في الأزمة الأوكرانية وتصاعد إصابات كورونا بالشرق الأوسط

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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وكالات

شهد العالم، الأربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، وتصدرت الأزمة الأوكرانية عناوين الأخبار بعد ختام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جولته في روسيا وألمانيا وأوكرانيا، لاحتواء الأزمة.

وبشأن جائحة كورونا، شف مسؤولون بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الأربعاء أن دول الشرق الأوسط شهدت تسارع وتيرة الإصابات والوفيات بكورونا.

إيمانويل ماكرون الأزمة الأوكرانية إصابات كورونا الشرق الأوسط منظمة الصحة العالمية

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