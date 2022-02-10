العالم في 24 ساعة.. مؤشرات إيجابية في الأزمة الأوكرانية وتصاعد إصابات كورونا بالشرق الأوسط

وكالات

شهد العالم، الأربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، وتصدرت الأزمة الأوكرانية عناوين الأخبار بعد ختام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جولته في روسيا وألمانيا وأوكرانيا، لاحتواء الأزمة.

وبشأن جائحة كورونا، شف مسؤولون بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الأربعاء أن دول الشرق الأوسط شهدت تسارع وتيرة الإصابات والوفيات بكورونا.