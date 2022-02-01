زيلينسكي يعتزم تعزيز قوات البحرية الأوكرانية بمساعدة المملكة المتحدة

كييف - (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بلاده تعتزم تعزيز قواتها البحرية بمساعدة المملكة المتحدة فيما تحتشد القوات الروسية قرب حدودها، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك بكييف إن بلاده تعرب عن تقديرها لمساعدة المملكة المتحدة التي تتضمن بناء قواعد بحرية متقدمة ومساعدات عسكرية أخرى قدرها بـ 7ر1 مليار جنيه استرليني (4ر2 مليار دولار).

وأضاف أن المملكة المتحدة ستقدم تمويلا قدره ملياري جنيه استرليني لمشروعات مشتركة أخرى، من بينها مشروعات في مجالي البنية التحتية والطاقة.

وذكر زيلينسكي: "لا بد أن نستعد للأسوأ، ونحن نفعل ذلك بالفعل. يجب أن يسمعنا الروس وينصتوا لنا ويفهموا أن لا أحد يحتاج إلى الحرب".

وقدر زيلينسكي عدد القوات الروسية في شبه جزيرة القرم بما يتراوح ما بين 30 و 50 ألف جندي في منطقة الصراع شرقي أوكرانيا، وأكثر من 100 ألف جندي في حدودها مع أوكرانيا.

واتهم حلف شمال الأطلسي (ناتو) والولايات المتحدة روسيا بحشد قوات عند حدودها لغزو أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو.

وبررت روسيا حشد القوات بزيادة نفوذ الناتو في أوكرانيا، الذي تعتبر تهديدا لأمنها.