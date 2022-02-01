بعد طرد سفيرها.. فرنسا تدرس مستقبل تواجدها العسكري في مالي

باريس - (د ب أ)

ترغب فرنسا في مناقشة مستقبل تواجدها العسكري في مالي مع شركائها الأوروبيين بحلول منتصف فبراير الجاري بعد طرد سفيرها من البلاد.

ونقلت إذاعة فرانس إنفو اليوم الثلاثاء عن المتحدث باسم الحكومة جابرييل أتال قوله: "سنبقى في الساحل لمكافحة الإرهاب. لكن الساحل لا يتكون من مالي وحدها كما أنه ليس شأنًا فرنسيًا بحتًا، إلا أن المؤكد أن الوضع لا يمكن أن يستمر كما هو".

وطردت الحكومة العسكرية الانتقالية في مالي السفير الفرنسي أمس الاثنين. وجاء الطرد عقب تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي جان- إيف لودريان وصف فيها المجلس العسكري الحاكم في مالي بأنه غير شرعي و"خارج عن السيطرة".

ونقلت قناة "آر تي إل" الجمعة الماضي عن لودريان قوله إن المرء لا يستطيع تحمل عبء الوضع الراهن في ظل الوضع السياسي والعسكري المتدهور في مالي، دون أن يتحدث بالتحديد عن نهاية محتملة لعملية "برخان" الفرنسية.

وتحشد فرنسا ،القوة الاستعمارية السابقة لمالي، 5100 جندي في مهمة "برخان" للتصدى للجماعات الإرهابية التي تدين بالولاء لداعش والمنتشرة في منطقة الساحل الواسعة.