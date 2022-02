"كورونا ليزا".. ممرضة تعرض عملاً مستوحى من كورونا في مزاد (صور)

وكالات

طرحت الفنانة والممرضة المتدربة، كلوي سليفين، عملها الثالث المستوحى من "كوفيد-19" للبيع في مزاد، على أن تذهب الأموال التي تجمع إلى دار رعاية الأطفال الوحيد في أيرلندا، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

وقالت الفنانة التي تدرس التمريض، في جامعة كوليدج دبلن، إنها استمدت الإلهام من تجربتها أثناء وضعها في جناح طوارئ الأطفال، خلال جائحة كورونا.

وتعد "كورونا ليزا" أحدث عمل للطالبة، أعادت فيه إنشاء تحفة من عصر النهضة مع تطور فيروس كورونا، وستظل اللوحة معروضة للبيع بالمزاد حتى 3 فبراير الجاري، وتجاوزت بالفعل مبلغ 520 يورو الذي جمعته من خلال إعادة تصورها لعمل مايكل أنجلو.

Nervous but very excited to be on @SkyNews tomorrow morning at 7:40am to talk to @KayBurley about my painting for @LauraLynnHouse 😁



What a great way to kick off the beginning of the auction! https://t.co/zI23qR1VjB pic.twitter.com/8aYhNMk1ci — Chloe Slevin (she/her) (@claypalgal) January 30, 2022

Nursing student Chloe Slevin with her painting… Corona Lisa. It’s being auctioned for LauraLynn… wonderful gesture and wonderful work 🖼️🎨 @LauraLynnHouse pic.twitter.com/VooKqYcgfX — Marty Whelan (@martylyricfm) January 24, 2022