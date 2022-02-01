اختفاء صحفيين محليين اثنين في كابول

إسلام آباد-(د ب أ):

قامت قوات تابعة لحركة طالبان، بإلقاء القبض على صحفيين محليين اثنين يعملان في شبكة تلفزيونية خاصة، بالعاصمة الأفغانية كابول، لأسباب غير معروفة، بحسب ما قاله زملائهما وأفراد من عائلتيهما.

وقامت قوات مسلحة تابعة لطالبان أمس الاثنين، بإلقاء القبض على الصحفيين واريس حسرات وأسلم حجاب، اللذين يعملان صحفيين في "شبكة تلفزيون أريانا" الشهيرة، عند البوابة الأمامية لمنظمتهما، بحسب ما قاله زميل لهما طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأضاف أن "كاميرات المراقبة الخاصة بنا تظهر أن مسلحين يرتدون زيا عسكريا وكانوا يستقلون سيارات حكومية، اصطحبوهما بعيدا".

ويعمل حسرات كمذيع تلفزيوني ومنتج في القسم السياسي للقناة الإخبارية، أما حجاب فيعمل في القسم الاقتصادي، لسنوات عديدة.

ومن جانبه، قال شقيق حسرات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف: "ما زلنا نبحث لكي نعرف مكانه... إننا في غاية القلق على سلامته".