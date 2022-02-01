روسيا تكشف محور المحادثة الهاتفية المرتقبة بين لافروف وبلينكن

12:07 م الثلاثاء 01 فبراير 2022
روسيا تكشف محور المحادثة الهاتفية المرتقبة بين لافروف وبلينكن

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

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وكالات:

كشف مصدر في الخارجية الروسية، الموضوع الرئيسي للمحادثة الهاتفية بين وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن المرتقبة اليوم الثلاثاء، حسبما نقلت روسيا اليوم.

وذكر المصدر، أن حديث الوزيرين اليوم سيتركز على الرد الأمريكي حول مقترحات روسيا في مجال الضمانات الأمنية.

وقال: "اليوم سيجري الوزير سيرجي لافروف محادثة هاتفية مع بلينكن، وخلالها سيكون الموضوع الرئيسي، رد فعل الجانب الروسي على الجواب الأمريكي حول مقترحات روسيا في مجال الضمانات الأمنية".

وتابع المصدر: "من المتوقع أن يعلق سيرجي لافروف بعد المحادثة الهاتفية، لوسائل الاعلام على الوضع".

سيرجي لافروف أنتوني بلينكن روسيا

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