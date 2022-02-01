بريطانيا تعتزم إلغاء اللقاحات الإجبارية للعاملين في قطاع الصحة

12:13 ص الثلاثاء 01 فبراير 2022
بريطانيا تعتزم إلغاء اللقاحات الإجبارية للعاملين في قطاع الصحة

تطعيم كورونا في بريطانيا

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لندن - (د ب أ)

أعلنت الحكومة البريطانية أن من المقرر إلغاء اللقاحات الإجبارية ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) لعناصر لهيئة الصحة الوطنية العاملين والعاملين في مجال الرعاية الاجتماعية في الصفوف الأمامية في إنجلترا، وذلك بعد تحذيرات من أن هذا الإجراء سيتسبب في زيادة نقص حاد في العاملين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الصحة ساجد جاويد قوله للبرلمان اليوم الاثنين إنه سيتم بدء مشاورات لمدة أسبوعين من أجل إلغاء السياسة المثيرة للجدل، بعدما تجاوز المتحور أوميكرون الأقل حدة المتحور السابق دلتا، مما أدى إلى تغير ميزان المخاطر.

وقال جاويد للمشرعين "بينما لا يزال التطعيم أفضل خطوط دفاعنا ضد كوفيد-19، أعتقد أنه لم يعد من المناسب المطالبة بأن يكون التطعيم شرطا للعمل من خلال القانون".

وسيساعد هذا التغيير في تجنب ضغوط أكبر على المستشفيات التي تكافح للتعامل مع قوائم انتظار المرضى التي تراكمت أثناء الجائحة وسط مستويات كبيرة من نقص العاملين.

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